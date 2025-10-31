Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ермаков: пресечена попытка отхода боевиков ВСУ из Красноармейска в Гришино

По информации военкора, большую часть отступавших военнослужащих противника настигли дроны.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на пятницу российские военные пресекли попытку отхода боевиков двух бригад ВСУ из Красноармейска, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

По его информации, покинуть северную часть Красноармейска и уйти в село Гришино безуспешно попытались военнослужащие 32-й механизированной и 68-й егерской бригад противника.

«По отступающим велась непрерывная работа сбросами и FPV, так что дойти до Гришина смогли не только лишь все, мало кто смог это сделать», — написал военкор.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры ликвидации боевиков ВСУ, заблокированных в Мирнограде.