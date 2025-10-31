Ермаков: пресечена попытка отхода боевиков ВСУ из Красноармейска в Гришино

В ночь на пятницу российские военные пресекли попытку отхода боевиков двух бригад ВСУ из Красноармейска, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
По его информации, покинуть северную часть Красноармейска и уйти в село Гришино безуспешно попытались военнослужащие 32-й механизированной и 68-й егерской бригад противника.
«По отступающим велась непрерывная работа сбросами и FPV, так что дойти до Гришина смогли не только лишь все, мало кто смог это сделать», — написал военкор.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры ликвидации боевиков ВСУ, заблокированных в Мирнограде.