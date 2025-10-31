В Берлине требуют вывода американского ядерного оружия из ФРГ после слов Трампа

«Это решение основано на роковой ошибке — на убеждении, что ядерную войну можно вести, не уничтожив самих себя. Вместо того чтобы запускать новые витки гонки вооружений или, как предлагает (канцлер ФРГ, — Прим. Life.ru) Фридрих Мерц, участвовать в европейском ядерном зонтике, ФРГ должна сделать чёткий вывод в сфере безопасности: потребовать вывода ядерного оружия США со своей территории и выступить за глобальное разоружение», — заявила Дагделен в беседе с РИА «Новости».