В Берлине требуют вывода американского ядерного оружия из ФРГ после слов Трампа

«Это решение основано на роковой ошибке — на убеждении, что ядерную войну можно вести, не уничтожив самих себя. Вместо того чтобы запускать новые витки гонки вооружений или, как предлагает (канцлер ФРГ, — Прим. Life.ru) Фридрих Мерц, участвовать в европейском ядерном зонтике, ФРГ должна сделать чёткий вывод в сфере безопасности: потребовать вывода ядерного оружия США со своей территории и выступить за глобальное разоружение», — заявила Дагделен в беседе с РИА «Новости».
Политик не уверен, что кабинет Мерца предпримет такие шаги, ссылаясь на «фатальную преданность вассала». По словам Дагделен, нынешнее правительство ФРГ демонстрирует верность, подобную «Песни о Нибелунгах», но в «форме фарса, а не саги», где герой, подобно Зигфриду, жертвует собой во имя долга, но в современном исполнении это выглядит абсурдно.
Напомним, что глава Белого дома Дональд Трамп распорядился немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивируя это необходимостью «действовать на равных» с другими ядерными державами. Однако никаких подробных объяснений по поводу своего решения он не предоставил. Этот шаг вызвал шквал критики, и многие эксперты оценили его как безрассудный.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.