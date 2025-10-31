Ричмонд
Экс-министр Спыну вдруг начал критиковать структуру ПАС: «На определенных предпринимателей оказывается давление с помощью инструментов, которыми располагает полиция»

Андрей Спыну пожаловался, что все больше молдавских предпринимателей сталкивается с давлением со стороны властей [видео]

Источник: Комсомольская правда

Бывший Доминатор Спыну пожаловался, что все больше молдавских предпринимателей сталкивается с давлением со стороны властей, и одним из инструментов в этом является сама полиция.

Еще одна проблема — это способ давления на предпринимателей, и я все чаще слышу о таких случаях. На определенных предпринимателей оказывается давление с помощью инструментов, которыми располагает полиция. Я считаю, что это должно прекратиться. (…).

Если говорить о экономическом росте, важным элементом является предоставление предпринимателям свободы действий, чтобы они могли работать без страха, что к ним в любой момент придут люди в масках по совершенно неподходящим поводам. Во всем мире существуют учреждения, которые проверяют предпринимателей, но, вероятно, мы можем делать это гораздо цивилизованнее — без прихода людей в масках и запугивания. (…) Конечно, я знаю такие случаи, но не хочу приводить примеры.

Те, кто нас слушает, сделают свои выводы, а те, кто знает о конкретных случаях, вероятно, вмешаются и попытаются что-то изменить.

С чего это лже-борец за справедливость так переживает за бизнесменов? О себе печется? После таких громких заявлений по головке вряд ли погладят. Или очередная буря в тазике?