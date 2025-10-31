Молдова намерена участвовать в строительстве блока Чернаводской АЭС — Жунгиету

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Молдова выразила намерение участвовать в строительстве нового блока Чернаводской АЭС в Румынии, заявил и. о. министра энергетики Дорин Жунгиету.
«Что касается компании Nuclearelectrica, ведутся переговоры о закупке у нее дополнительной электроэнергии, обсуждаются условия контрактов между компаниями. И да, Республика Молдова также выразила намерение участвовать в строительстве нового блока на Чернаводской АЭС», — сказал Жунгиету в интервью одному из СМИ.
Он уточнил, что данный вопрос находятся на ранней стадии обсуждения и методы финансирования данных намерений пока не определены.
«Нам необходимо найти способ финансирования этого участия, но эта инициатива очень важна, особенно учитывая, что атомная энергетика — это безопасная и чистая энергия», — добавил чиновник.
По словам Жунгиету, сейчас Молдова закупает электроэнергию у Румынии «по рыночным ценам» из-за изменений, произошедших на энергорынке соседней страны летом этого года.
«Действительно, до первого июля Молдова, как и конечные потребители в Румынии, пользовалась фиксированными ценами. После того, как в Румынии прошла либерализация рынка, Молдова также закупает электроэнергию по рыночным ценам. Таким образом, ни одна румынская компания не продает электроэнергию Молдове по льготной цене», — отметил и.о. министра.
Он также сообщил, что Молдова ожидает от Румынии инвестиций в производство зеленой энергии и системы хранения.
Румыния значительно продвинулась вперед и имеет довольно большой опыт работы с системами хранения и может посредством уже существующих на румынском рынке компаний участвовать в тендерах, чтобы помочь сбалансировать систему.