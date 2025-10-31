Молдова намерена участвовать в строительстве блока Чернаводской АЭС — Жунгиету

«Действительно, до первого июля Молдова, как и конечные потребители в Румынии, пользовалась фиксированными ценами. После того, как в Румынии прошла либерализация рынка, Молдова также закупает электроэнергию по рыночным ценам. Таким образом, ни одна румынская компания не продает электроэнергию Молдове по льготной цене», — отметил и.о. министра.