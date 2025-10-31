Более 350 уральцев попытались войти в совет по молодежной политике при полпреде

«Мы получили 393 заявок от жителей регионов Уральского федерального округа. Среди желающих стать участником Совета молодёжь разных возрастов, сфер деятельности и интересов. Но всех объединяет активная жизненная позиция и готовность трудиться на благо общества. Уверен: новый состав Совета сможет посмотреть на молодёжную политику в регионах округа свежим взглядом и привнесёт в эту работу новые идеи», — заявил полпред Артем Жога. Формат работы Совета был изменен по его решению, о котором он объявил на форуме «Утро» в Тюмени. Теперь экспертная комиссия будет отбирать участников из почти четырехсот претендентов.