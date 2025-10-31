Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснокамске отстраненному прокуратурой в суде мэру Быкаризу нашли замену

В городе Краснокамск Пермского края полномочия главы временно будет исполнять первый заместитель мэра Равиль Петров. К своим обязанностям он приступил с 30 октября.

Игорь Быкариз покинул должность.

В городе Краснокамск Пермского края полномочия главы временно будет исполнять первый заместитель мэра Равиль Петров. К своим обязанностям он приступил с 30 октября.

«Временно исполняющим полномочия главы Краснокамского муниципального округа с 30 октября назначен Равиль Петров, первый замглавы администрации муниципалитета», — пишет краевая газета «Звезда». Источник URA.RU в администрации губернатора Пермского края подтвердил URARU эту информацию.

На текущей неделе прокуратуре удалось добиться в Пермском краевом суде отставки Быкариза. Надзорный орган отмечал, что чиновник нарушил антикоррупционное законодательство и должен покинуть должность с формулировкой «в связи с утратой доверия».

В администрации Краснокамска не согласились с решением апелляции и заявили. В мэрии заявили, что обжалуют его в кассационном суде после ознакомления с мотивированным определением.