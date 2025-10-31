ВЦИОМ: 78,4% россиян рассказали о доверии Владимиру Путину

В то же время, участникам исследования задавался вопрос о том, одобряют ли они деятельность текущего президента РФ. Здесь положительно ответили 74,2% граждан. В случае с премьер-министром и Правительством показатели оказались несколько ниже — 48,9% и 46,3% соответственно.