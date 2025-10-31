Ричмонд
ВЦИОМ: 78,4% россиян рассказали о доверии Владимиру Путину

Деятельность нынешнего президента РФ одобряют 74,2% россиян.

Источник: Комсомольская правда

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют сразу 78,4% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Данные представлены на официальном сайте.

Отмечается, что в ходе исследования респондентам задавали прямой вопрос о доверии к текущему главе государства. И положительно ответили сразу 78,4% опрошенных. Похожая ситуация сложилась с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. О доверии к нему заявили 58,3% респондентов.

В то же время, участникам исследования задавался вопрос о том, одобряют ли они деятельность текущего президента РФ. Здесь положительно ответили 74,2% граждан. В случае с премьер-министром и Правительством показатели оказались несколько ниже — 48,9% и 46,3% соответственно.

Исследование проводилось посредством телефонного опроса. Были задействованы номера 1600 абонентов со всех регионов РФ.

Немногим ранее ВЦИОМ выяснил отношение россиян к армии страны. Согласно данным, 80% доверяют Вооруженным силам и гордятся военной мощью государства.