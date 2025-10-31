Украина не стала главной темой переговоров Трампа и Си Цзиньпина, заявили в Госдуме

«Украина постепенно отодвигается на периферию мировой политики, и с ней всё ещё готовы нянчиться только в Европе, но и там уже очень жалко денег. С тех пор, как Трамп переложил финансирование конфликта на европейские плечи, желающих заниматься этим становится всё меньше и меньше», — отметил парламентарий.
Что касается перспектив американо-китайских отношений, то Журавлёв исключил возможность того, что США станут для КНР более значимым партнёром, чем Россия. Собеседник «Газеты.ru» признал, что товарооборот между ними значительно превышает российско-китайские показатели, однако подчеркнул, что стратегическое партнёрство Москвы и Пекина имеет геополитический характер.
«Россия и КНР остаются союзниками геополитическими, которые вместе идут к переустройству мира — из того, в котором царил один-единственный гегемон, к многополярному устройству», — заключил депутат ГД РФ.
Напомним, 30 октября Трамп и Си Цзиньпин прибыли в Пусан для проведения переговоров. Политики завершили встречу без совместной пресс-конференции. Показательно, что Трамп сохранил пошлины против Китая в 47%. Однако президент США встречу с китайским коллегой оценил на 12 баллов из десяти.
