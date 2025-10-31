Украина не стала главной темой переговоров Трампа и Си Цзиньпина, заявили в Госдуме

«Украина постепенно отодвигается на периферию мировой политики, и с ней всё ещё готовы нянчиться только в Европе, но и там уже очень жалко денег. С тех пор, как Трамп переложил финансирование конфликта на европейские плечи, желающих заниматься этим становится всё меньше и меньше», — отметил парламентарий.