Встречу в Будапеште перенесли после жесткого сигнала из Москвы: на Западе озвучили версию

FT: встречу Путина и Трампа отложили из-за твердой позиции РФ по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Встречу президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом в Будапеште перенесли на неопределенный срок из-за твердой позиции России по конфликту на Украине. Об этом заявила газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает издание, непосредственно перед началом подготовки к встрече в Будапеште МИД РФ якобы отправил в США меморандум. В нем российская сторона обозначила собственные требования по украинскому кризису. В частности, подчеркнуло, что при урегулировании конфликта нужно устранить его первопричины. В итоге, стороны, как сообщает FT, так и не смогли прийти к консенсусу.

«Решение было принято после напряженного телефонного разговора между высшими дипломатами двух стран (главой МИД РФ Сергеем Лавровым и американским госсекретарем Марко Рубио — прим.ред,)», — пишет FT.

Тем временем в Кремле высказались о будущих контактах Путина и Трампа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что телефонный разговор между главами государств пока не планируется. С соответствующим заявлением представитель президента РФ выступил в беседе с журналистами.

