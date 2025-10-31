Россия и Узбекистан: культурные мосты между народами

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном.
Мероприятие состоится 4 ноября в 15.00 по ташкентскому времени.
Участники:
ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский;
руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская;
директор Центра образования в сфере культуры министерства культуры республики Узбекистан Алишер Джамалдинов.
В Узбекистане
В ходе мероприятия будут освещены актуальные направления гуманитарного и культурного сотрудничества России и Узбекистана, совместные театральные и образовательные инициативы, перспективы взаимодействия в сферах искусства, подготовки кадров и творческого обмена.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178.
@alisherakimbaev.
a.akimbaev@sputniknews.com.
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.