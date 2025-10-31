Ричмонд
Россия и Узбекистан: культурные мосты между народами

В МПЦ Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном.

Мероприятие состоится 4 ноября в 15.00 по ташкентскому времени.

Участники:

ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский;

руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская;

директор Центра образования в сфере культуры министерства культуры республики Узбекистан Алишер Джамалдинов.

В Узбекистане 2—8 ноября в третий раз пройдут международные театральные встречи «Сердца четырех».

В ходе мероприятия будут освещены актуальные направления гуманитарного и культурного сотрудничества России и Узбекистана, совместные театральные и образовательные инициативы, перспективы взаимодействия в сферах искусства, подготовки кадров и творческого обмена.

К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:

+998971907178.

@alisherakimbaev.

a.akimbaev@sputniknews.com.

Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.