Орбан надеется, что встреча с Трампом приблизит саммит с РФ в Будапеште

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позже проведение саммита было отложено на неопределенный срок, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча, скорее, отложена, чем отменена и состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.