Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан надеется, что встреча с Трампом приблизит саммит с РФ в Будапеште

БУДАПЕШТ, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется, что его встреча в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом сможет приблизить российско-американский саммит в Будапеште. Глава правительства проведет переговоры с американским лидером в Белом доме 7 ноября.

Источник: Reuters

Отвечая в программе радиостанции Kossuth на вопрос, станет ли после этого мирный саммит в столице Венгрии чуть ближе, Орбан сказал: «Думаю, что мы можем [к нему] приблизиться». Он отметил, что «одной из важных тем переговоров [в Вашингтоне] станет мир» на Украине.

Другой важной темой, по его словам, будет развитие экономического сотрудничества между Венгрией и США. К встрече Орбана и Трампа готовится пакет договоренностей в области экономики и финансов.

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позже проведение саммита было отложено на неопределенный срок, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча, скорее, отложена, чем отменена и состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше