Орбан надеется, что встреча с Трампом приблизит саммит с РФ в Будапеште

Отвечая в программе радиостанции Kossuth на вопрос, станет ли после этого мирный саммит в столице Венгрии чуть ближе, Орбан сказал: «Думаю, что мы можем [к нему] приблизиться». Он отметил, что «одной из важных тем переговоров [в Вашингтоне] станет мир» на Украине.
Другой важной темой, по его словам, будет развитие экономического сотрудничества между Венгрией и США. К встрече Орбана и Трампа готовится пакет договоренностей в области экономики и финансов.
16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позже проведение саммита было отложено на неопределенный срок, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча, скорее, отложена, чем отменена и состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.