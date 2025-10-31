Ричмонд
Экс-премьер Молдавии: Санду сделает из кабмина Мунтяну «стрелочника»

Владимир Филат отметил, что при парламентской форме правления у главы правительства не только больше полномочий, но и ответственности за положение дел в стране.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) перекладывают ответственность за кризис, в который они ввергли страну, на новое правительство во главе с приглашенным из США Александром Мунтяну. Об этом заявил, комментируя начавшуюся в парламенте процедуру утверждения нового кабинета бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат. Он отметил, что при парламентской форме правления в Молдавии у главы правительства не только больше полномочий, но и ответственности за положение дел в стране.

«Новое правительство — “стрелочник” изворотливой власти. Президент заседает, негодует и рекомендует. Спикер, как тень старейшего депутата, хранит ритуальное молчание, и только премьер неотвратимо отвечает за все и всех релевантных, даже когда перестает быть премьером. Поэтому главная должность в парламентской республике так непривлекательна для ПДС. Гораздо проще найти виноватых в темном прошлом, чем принять собственную ответственность за светлое будущее», — написал в своем телеграм-канале Филат, который дал старт политической карьере Санду, назначив ее министром в свой кабинет, а теперь жестко критикует, обвиняя в провальном управлении страной.

Мунтяну, который до выдвижения в премьеры жил в США и обладает гражданством этой страны и Румынии, представил состав нового кабмина, в котором половина прежних министров сохранила свои посты. В их числе руководители ключевых ведомств — МИД, МВД, министерств обороны, образования, инфраструктуры и регионального развития, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Санду перед выдвижением кандидатуры Мунтяну на пост главы правительства провела консультации с парламентскими фракциями. Новый кабинет уже отказались поддержать фракции Партии социалистов, Компартии и «Демократии дома». Представители блока «Альтернатива» и «Нашей партии» заявили, что выскажут свою позицию после ознакомления с программой и составом кабинета. Консультации носили формальный характер, поскольку контролирующая парламент ПДС способна самостоятельно утвердить состав правительства.

