Экс-премьер Молдавии: Санду сделает из кабмина Мунтяну «стрелочника»

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) перекладывают ответственность за кризис, в который они ввергли страну, на новое правительство во главе с приглашенным из США Александром Мунтяну. Об этом заявил, комментируя начавшуюся в парламенте процедуру утверждения нового кабинета бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат. Он отметил, что при парламентской форме правления в Молдавии у главы правительства не только больше полномочий, но и ответственности за положение дел в стране.