СМИ: страна НАТО готовится к конфликту с Россией в ключевом регионе

«Дания провела в сентябре самые крупные учения в Гренландии. Если предыдущие были направлены на организацию спасательных операций и выполнение гражданских задач, то эти учения были направлены на подготовку к войне», — говорится в публикации.
В материале отметили, что в Дании ожидают смещения внимания Москвы с Украины на Арктический регион после окончания боевых действий: в таком случае Россия, как считает датская разведка, будет представлять прямую угрозу НАТО.
Помощник президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев в октябре заявил, что Запад использует экологическую проблематику для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания России в Арктике.
Член госкомиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин также в этом месяце заявлял, что арктический материк стал полем политической битвы между Россией и НАТО.