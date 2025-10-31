Ричмонд
СМИ: страна НАТО готовится к конфликту с Россией в ключевом регионе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Дания ведет в Гренландии подготовку к возможному конфликту с Россией, пишет Bloomberg.

Источник: Reuters

«Дания провела в сентябре самые крупные учения в Гренландии. Если предыдущие были направлены на организацию спасательных операций и выполнение гражданских задач, то эти учения были направлены на подготовку к войне», — говорится в публикации.

В материале отметили, что в Дании ожидают смещения внимания Москвы с Украины на Арктический регион после окончания боевых действий: в таком случае Россия, как считает датская разведка, будет представлять прямую угрозу НАТО.

Помощник президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев в октябре заявил, что Запад использует экологическую проблематику для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания России в Арктике.

Член госкомиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин также в этом месяце заявлял, что арктический материк стал полем политической битвы между Россией и НАТО.

