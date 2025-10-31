Ричмонд
Лукашенко сказал, на что нужно тратить деньги в Беларуси

Лукашенко сказал, во что вкладывать и на что тратить деньги в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на что следует тратить деньги в стране, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Мы писали, что 31 октября глава государства проинспектирует производство и туризм в Березинском заповеднике, изучит вопросы создания новых рабочих мест и другие.

Во время обсуждения темы развития туризма в системе Управления делами президента Александр Лукашенко сказал, на что следует тратить деньги.

— На это надо тратить деньги, коль они возвратные, — обратил внимание президент на туризм.

Лукашенко также добавил, что в Беларуси следует вкладываться в строительство туристических объектов, а также их модернизацию.

— Раз на это есть спрос, — указал белорусский президент.

Напомним, Александр Лукашенко вернулся с новой проверкой в Витебскую область спустя неделю.

