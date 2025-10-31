AP: Трамп рассчитывает наладить отношения Индонезии и Израиля

Индонезия стремится вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития, а поддержка американского лидера могла бы сыграть ключевую роль в реализации данного плана. Джакарту также могут заинтересовать инвестиции США в редкоземельную промышленность. По словам Шапиро, если в Индонезии изъявят желание получить что-то от США, то американской администрации нужно будет воспользоваться этой возможностью.