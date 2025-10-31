FT: Трамп отменил встречу с Путиным из-за российского меморандума по Украине

Кроме этого, 30 октября Пентагон объявил об отзыве в США ротационной американской бригады, дислоцированной в Румынии, а также подразделений в Венгрии и Болгарии. По словам Трампа, передислокация была «незначительной». Однако этот шаг вызвал беспокойство европейских политиков: один из них заявил Fox News, что это стало «приглашением для России усилить свои атаки на Украину» и давление в регионе.