Шойгу напомнил о словах Путина про «Буревестник» и «Посейдон»

Тем, кто не поверил президенту России Владимиру Путину в 2018 году о «Буревестнике» и «Посейдоне», придется поверить сейчас. Об этом 31 октября заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Источник: РИА "Новости"

«Кто-то в 2018 году мог не поверить, что появятся “Посейдон” и “Буревестник”, теперь поверят», — сказал Шойгу.

Новость дополняется.

Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
