Три заместителя министра здравоохранения Татарстана ушли в отставку

Ранее в СМИ распространилась информация о возможных кадровых перестановках в республиканском Минздраве. Предполагались отставки троих заместителей главы ведомства, сегодня эта информация подтвердилась.
Сейчас на официальном сайте ведомства в разделе «Руководство» нет страниц Андрея Кирносова, Веры Семеновой и Владимира Филатова, который также являлся начальником Управления здравоохранения Казани. Официальный указ о новых назначениях на данный момент не опубликован.
Как стало известно «Татар-информу», экс-глава Горздрава Казани Владимир Филатов стал главным врачом городской поликлиники № 21.
Напомним, 8 октября пост министра здравоохранения РТ занял бывший первый заместитель главы ведомства Альмир Абашев. В связи с этим в республиканском Минздраве начались кадровые перестановки. Были назначены главные врачи Республиканской клинической больницы и Республиканской клинической инфекционной больницы.