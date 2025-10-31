Ричмонд
Три заместителя министра здравоохранения Татарстана ушли в отставку

Сегодня стало известно, что свои посты покинули три заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан.

Источник: ИА Татар-информ

Ранее в СМИ распространилась информация о возможных кадровых перестановках в республиканском Минздраве. Предполагались отставки троих заместителей главы ведомства, сегодня эта информация подтвердилась.

Сейчас на официальном сайте ведомства в разделе «Руководство» нет страниц Андрея Кирносова, Веры Семеновой и Владимира Филатова, который также являлся начальником Управления здравоохранения Казани. Официальный указ о новых назначениях на данный момент не опубликован.

Как стало известно «Татар-информу», экс-глава Горздрава Казани Владимир Филатов стал главным врачом городской поликлиники № 21.

Напомним, 8 октября пост министра здравоохранения РТ занял бывший первый заместитель главы ведомства Альмир Абашев. В связи с этим в республиканском Минздраве начались кадровые перестановки. Были назначены главные врачи Республиканской клинической больницы и Республиканской клинической инфекционной больницы.