Лукашенко: Беларусь не будет ввязываться в войну

«На нас (то, что есть в Беларуси и что страна умеет производить. — Прим. БЕЛТА) спрос есть. Но сейчас время такое непонятное, неизвестное, что надо выстоять. Нам надо выдержать это время. Выдержим — будут жить наши дети. Не выдержим — окунемся в этот омут. Пятьдесят с лишним конфликтов и войн в мире. Не хотелось бы, чтобы мы участвовали в 51-м. Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача Президента и власти», — сказал глава государства.