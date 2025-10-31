Лукашенко: Беларусь не будет ввязываться в войну

«На нас (то, что есть в Беларуси и что страна умеет производить. — Прим. БЕЛТА) спрос есть. Но сейчас время такое непонятное, неизвестное, что надо выстоять. Нам надо выдержать это время. Выдержим — будут жить наши дети. Не выдержим — окунемся в этот омут. Пятьдесят с лишним конфликтов и войн в мире. Не хотелось бы, чтобы мы участвовали в 51-м. Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача Президента и власти», — сказал глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что сейчас некоторые страны-соседи тратят на военные нужды до 5% от ВВП, что является весьма высоким уровнем. Вопрос, зачем это делается? В этой связи глава государства подчеркнул, что «оттяпать» западную часть Беларуси или Украины, как это было раньше, не получится. «Не будет этого», — подчеркнул он.
«Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами — бахнем», — предупредил белорусский лидер.
