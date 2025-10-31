От врачей до сталеваров: волгоградский губернатор Андрей Бочаров вручил награды в преддверии Дня народного единства

В Волгограде в преддверии Дня народного единства прошла торжественная церемония. Губернатор Андрей Бочаров вручил государственные и областные награды 24 жителям региона, отметив их вклад в развитие страны и малой родины, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Особого внимания удостоилась многодетная мать из Старополтавского района Ольга Вандышева. Ей вручили орден «Родительская слава». Вместе с мужем она воспитала семерых детей. Двое ее сыновей стали участниками специальной военной операции. Один из них, Юрий, погиб, выполняя воинский долг, и был посмертно награжден орденом Мужества.
Награды также получили ветераны. Председатель общества «Защитники и жители блокадного Ленинграда» Хельви Латту удостоена ордена Дружбы. Почетный строитель России Лев Алферов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Награды получили представители самых разных профессий. Среди них сталевары, вальцовщики, музыканты, актеры и режиссеры. Большую группу награжденных составили медики. Сразу 11 врачей из разных клиник региона были отмечены медалями и почетными званиями.
Обращаясь к собравшимся, Андрей Бочаров подчеркнул важность труда каждого волгоградца.
— Сегодня вместе с нами представители науки и образования, органов власти, реального сектора экономики, обеспечивающие стабильность социально-экономического развития. Сотрудники учреждений здравоохранения, посвятившие всю свою жизнь заботе о жизни и здоровье людей. Деятели культуры, искусства, средств массовой информации, чьи труды и таланты служат людям, поддерживают неразрывную связь всех поколений жителей нашей большой многонациональной страны. Жители Волгоградской области по-настоящему гордятся вами, вашими делами во благо родной волгоградской земли и всей нашей страны, — подчеркнул глава региона.