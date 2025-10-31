От врачей до сталеваров: волгоградский губернатор Андрей Бочаров вручил награды в преддверии Дня народного единства

— Сегодня вместе с нами представители науки и образования, органов власти, реального сектора экономики, обеспечивающие стабильность социально-экономического развития. Сотрудники учреждений здравоохранения, посвятившие всю свою жизнь заботе о жизни и здоровье людей. Деятели культуры, искусства, средств массовой информации, чьи труды и таланты служат людям, поддерживают неразрывную связь всех поколений жителей нашей большой многонациональной страны. Жители Волгоградской области по-настоящему гордятся вами, вашими делами во благо родной волгоградской земли и всей нашей страны, — подчеркнул глава региона.