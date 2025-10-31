В октябре Дональд Трамп, который ранее заявлял о необходимости усиления давления на Владимира Путина для достижения перемирия на Украине, сменил позицию на более нейтральную. На это обратил внимание телеканал Fox News. Журналисты отметили, что президент США отказался предоставить Киеву ракеты «Томагавк», а позднее стало известно о выводе части американского гарнизона из Румынии. Отмечается, что непостоянство Трампа вызывало опасения у его европейских союзников.
Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» напомнил, что Дональд Трамп затронул тему урегулирования украинского конфликта во время переговоров с Си Цзиньпином в Южной Корее, и встреча с лидером КНР, вероятно, повлияла на мнение американского политика относительно способа достижения перемирия между Киевом и Москвой. По мнению парламентария, в окружении президента США также есть люди, которые трезво оценивают ситуацию на линии боестолкновения на Украине и делают верные выводы.
«Я думаю, что последовательная позиция Владимира Путина заставляет многих политиков пересматривать популистскую, с одной стороны, и русофобскую, с другой стороны, позиции, которые не приводят к позитивным изменениям», — отметил депутат. Он высказал предположение, что мнение Трампа и его союзников будет корректироваться в пользу принятия российских предложений по урегулированию конфликта.
В США все чаще аналитики и эксперты заявляют, что к требованиям Кремля при разрешении украинского кризиса следует прислушаться. Так, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Москва не отдаст новые территории при перемирии. Эксперт акцентировал внимание, что Россия будет защищать регионы, которые заняла ее армия, и вправе устанавливать свои условия по урегулированию конфликта как сторона, которая действует успешнее своих противников.