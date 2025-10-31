В Госдуме раскрыли, почему Трамп вновь сменил позицию по Украине

Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» напомнил, что Дональд Трамп затронул тему урегулирования украинского конфликта во время переговоров с Си Цзиньпином в Южной Корее, и встреча с лидером КНР, вероятно, повлияла на мнение американского политика относительно способа достижения перемирия между Киевом и Москвой. По мнению парламентария, в окружении президента США также есть люди, которые трезво оценивают ситуацию на линии боестолкновения на Украине и делают верные выводы.