Полномочия главы исполкома Бугульмы Конкова прекращены из-за утраты доверия

Суд удовлетворил иск прокуратуры Татарстана о досрочном прекращении полномочий главы исполкома Бугульмы Михаила Конкова в связи с утратой доверия. Это было сделано из-за несоблюдения им требований законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Было установлено, что Конков заведомо предоставлял неполные и недостоверные данные о своих доходах и имуществе. Также он не принимал мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в своей работе. А именно, ООО «Жил Сервис» с 2021 по 2022 года оплачивало ремонт его автомобиля. При этом данная фирма получала от Конкина ордера на проведение земляных работ и разрешения для проезда грузовой техники по улицам Бугульмы.