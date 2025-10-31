Ричмонд
Полномочия главы исполкома Бугульмы Конкова прекращены из-за утраты доверия

Это было сделано досрочно в связи с коррупционными нарушениями.

Источник: Комсомольская правда

Суд удовлетворил иск прокуратуры Татарстана о досрочном прекращении полномочий главы исполкома Бугульмы Михаила Конкова в связи с утратой доверия. Это было сделано из-за несоблюдения им требований законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Было установлено, что Конков заведомо предоставлял неполные и недостоверные данные о своих доходах и имуществе. Также он не принимал мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в своей работе. А именно, ООО «Жил Сервис» с 2021 по 2022 года оплачивало ремонт его автомобиля. При этом данная фирма получала от Конкина ордера на проведение земляных работ и разрешения для проезда грузовой техники по улицам Бугульмы.