Полномочия главы исполкома Бугульмы Конкова прекращены из-за утраты доверия

Было установлено, что Конков заведомо предоставлял неполные и недостоверные данные о своих доходах и имуществе. Также он не принимал мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в своей работе. А именно, ООО «Жил Сервис» с 2021 по 2022 года оплачивало ремонт его автомобиля. При этом данная фирма получала от Конкина ордера на проведение земляных работ и разрешения для проезда грузовой техники по улицам Бугульмы.