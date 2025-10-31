Полковник Ходаренок: Трамп засомневался в результатах своих миротворческих усилий

А конфликт в Газе может завершиться отнюдь не прекращением огня по линии фронта и разведением сторон. Тут возможны только два варианта. Первый — Израиль до плинтуса сносит сектор Газа, превращает все строения на этом участке местности в щебень, взрывает все подземные сооружения и выселяет население сектора куда-нибудь в Ливию или Сомали. Второй вариант — ХАМАС устанавливает свой флаг в центре Иерусалима и объявляет об исчезновении с политической карты мира государства Израиль.