Обещать не значит выполнить: «Почти все, что предусматривает программа будущего правительства Молдовы, — пустота»

Барбалат о программе правительства Мунтяну: Почти все что обещано — пустота.
Думитру Барбалат выступил с первыми замечаниями на программу нового правительства Александру Мунтяну, появившуюся в публичном пространстве.
«Завершение переговоров о вступлении в ЕС обещают к 2028 году, а саму программу по присоединению — к 2029 году. То есть после окончания мандата нынешнего парламента?», — подметил Барбалат.
Эксперт констатировал, что «обещания “процветающей” экономики и увеличение экспорта товаров и услуг до 50% ВВП» ничем не подкреплены. А наоборот — показатели только падают.
«О “правильной” юстиции. А что значит “правильная”? До сих пор юстиция была либо функционирующей, либо нет. И никакой магической “правильности” не существует», — утверждает Думитру Барбалат.
Напоследок эксперт задался одним из главных вопросов: кто и как собирается на практике реализовывать «сплочение народов по обе стороны Днестра».
