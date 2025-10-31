Ричмонд
Лукашенко высказался о деревне будущего в Беларуси

Лукашенко назвал образец деревни будущего в Беларуси.

Источник: телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября 2025 года в рамках рабочей поездки в Березинский биосферный заповедник, высказался о деревне будущего в Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства во время посещения деревни Домжерицы доложили, как намереваются делать ее деревней будущего. Александр Лукашенко заявил, что деревня хорошая.

— Дай бог, чтобы у нас были такие агрогородки. Молодцы, что сделали такую деревню, — обратил внимание президент Беларуси.

Глава государства пообещал пропагандировать, чтобы именно сюда приезжали учиться, строить агрогородки. Он заявил, что это является будущим.

— Это образец, какой должна быть деревня, которую мы хотим сохранить, — подчеркнул президент Беларуси.

