Лукашенко высказался о деревне будущего в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября 2025 года в рамках рабочей поездки в Березинский биосферный заповедник, высказался о деревне будущего в Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства во время посещения деревни Домжерицы доложили, как намереваются делать ее деревней будущего. Александр Лукашенко заявил, что деревня хорошая.
— Дай бог, чтобы у нас были такие агрогородки. Молодцы, что сделали такую деревню, — обратил внимание президент Беларуси.
Глава государства пообещал пропагандировать, чтобы именно сюда приезжали учиться, строить агрогородки. Он заявил, что это является будущим.
— Это образец, какой должна быть деревня, которую мы хотим сохранить, — подчеркнул президент Беларуси.