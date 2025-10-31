Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков заявил о постоянном контакте Путина с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте, он может быть как прямым, так и опосредованным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Лидеры [России и Китая] находятся в постоянном контакте, в прямом или в опосредованном», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, планирует ли Путин передать послание Си Цзиньпину через главу правительства Михаила Мишустина, который отправится с визитом в Китай. Песков уточнил, что не может ответить на вопрос, будет ли Путин передавать послание.

Москва рассчитывает, что Мишустина в Китае примет Си Цзиньпин, поскольку это традиция в отношениях между двумя двух странами, уточнил пресс-секретарь.

Визит Мишустина в Китай запланирован на 3—4 ноября.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше