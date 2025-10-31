Песков заявил о постоянном контакте Путина с Си Цзиньпином

«Лидеры [России и Китая] находятся в постоянном контакте, в прямом или в опосредованном», — сказал Песков.
Так он ответил на вопрос, планирует ли Путин передать послание Си Цзиньпину через главу правительства Михаила Мишустина, который отправится с визитом в Китай. Песков уточнил, что не может ответить на вопрос, будет ли Путин передавать послание.
Москва рассчитывает, что Мишустина в Китае примет Си Цзиньпин, поскольку это традиция в отношениях между двумя двух странами, уточнил пресс-секретарь.
Визит Мишустина в Китай запланирован на
Материал дополняется.