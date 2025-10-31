Ричмонд
Лукашенко заявил, что ЕС будет платить Беларуси за воздух: «Недалек тот час»

Лукашенко сказал, что ЕС будет платить Беларуси за чистый воздух.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Березинского биосферного заповедника 31 октября, в пятницу, заявил, что ЕС будет платить Беларуси за воздух. Подробности передает БелТА.

Глава государства акцентировал внимание на том, что чистый воздух, образующийся от хранимых в Беларуси болот и лесов — то, что нужно сберечь. Он заявил, что это будущее.

— И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога, — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что в Евросоюзе всего этого практически нет, «а ветер все это добро в виде чистого воздуха уносит туда». По его словам, вместо того, чтобы платить, ЕС начинает душить Беларусь санкциями.

— Это пройдет. Уже проходит. Думаю, недалек тот час, когда они будут за это платить нам, — заявил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил место в Беларуси, где воздух в 300 раз чище, чем в Минске: «Люди еще не поняли, где они живут».

Тем временем Лукашенко сказал, что является жемчужиной в Беларуси.

Вместе с тем Лукашенко сказал, что белорусам нужно шевелиться.

А еще глава государства сказал, на что нужно тратить деньги в Беларуси.

