Перспективы встречи Путина и Трампа и ракеты для ударов по Украине. Темы брифинга Пескова

Публикация Financial Times о якобы отмене встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также ракеты, используемые для ударов по Украине, стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

У главы государства также запланированы «встречи, не предназначенные для освещения».

В графике российского лидера на 31 октября нет крупных международных или публичных мероприятий.

О перспективах встречи Путина и Трампа

Кремль не стал комментировать публикацию Financial Times о том, что американская сторона якобы отменила встречу Путина и Трампа в Будапеште после того, как Москва прислала меморандум по Украине: «Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались в сообщении МИД России и Госдепартамента по итогам разговора Лаврова и Рубио».

О ракетах, используемых для ударов по Украине

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос, относятся ли ракеты, используемые ВС России для ударов по Украине, к ракетам меньшей и средней дальности (РСМД): «Я не могу сказать. Этот вопрос нужно адресовать военным, относительно того, какие именно ракеты, какие средства доставки и средства поражения используются».

О контактах Путина и Си Цзиньпина

Путин и председатель КНР Си Цзиньпин «находятся в постоянном контакте, в прямом или в опосредованном».

Предстоящий визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай имеет большое значение: «Мы, конечно, ждем этого визита, придаем ему очень большое значение».

