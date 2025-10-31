Перспективы встречи Путина и Трампа и ракеты для ударов по Украине. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
У главы государства также запланированы «встречи, не предназначенные для освещения».
В графике российского лидера на 31 октября нет крупных международных или публичных мероприятий.
О перспективах встречи Путина и Трампа
Кремль не стал комментировать публикацию Financial Times о том, что американская сторона якобы отменила встречу Путина и Трампа в Будапеште после того, как Москва прислала меморандум по Украине: «Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались в сообщении МИД России и Госдепартамента по итогам разговора Лаврова и Рубио».
О ракетах, используемых для ударов по Украине
Кремль переадресовал в Минобороны вопрос, относятся ли ракеты, используемые ВС России для ударов по Украине, к ракетам меньшей и средней дальности (РСМД): «Я не могу сказать. Этот вопрос нужно адресовать военным, относительно того, какие именно ракеты, какие средства доставки и средства поражения используются».
О контактах Путина и Си Цзиньпина
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин «находятся в постоянном контакте, в прямом или в опосредованном».
Предстоящий визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай имеет большое значение: «Мы, конечно, ждем этого визита, придаем ему очень большое значение».