Перспективы встречи Путина и Трампа и ракеты для ударов по Украине. Темы брифинга Пескова

Кремль не стал комментировать публикацию Financial Times о том, что американская сторона якобы отменила встречу Путина и Трампа в Будапеште после того, как Москва прислала меморандум по Украине: «Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались в сообщении МИД России и Госдепартамента по итогам разговора Лаврова и Рубио».