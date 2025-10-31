«Пятьдесят с лишним конфликтов и войн в мире, не хотелось бы участвовать в 51-м». Лукашенко заявил, что Беларусь не будет ввязываться в войну

— Пятьдесят с лишним конфликтов и войн в мире. Не хотелось бы, чтобы мы участвовали в 51-м. Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти, — подчеркнул президент Беларуси.