«Пятьдесят с лишним конфликтов и войн в мире, не хотелось бы участвовать в 51-м». Лукашенко заявил, что Беларусь не будет ввязываться в войну

Президент Беларуси Александр во время посещения Березинского биосферного заповедника и общения с местными жителями заявил, что Беларусь не будет ввязываться в войну. Об этом сообщает БелТА.
Александр Лукашенко уточнил, что на все то, что страна умеет производить и что есть в Беларуси, имеется спрос. Вместе с тем он обратил внимание, что сейчас время неизвестное, непонятное и белорусам надо выстоять.
По словам главы государства, белорусам нужно выдержать это время. Если выдержать не удастся, заметил президент, то придется окунуться в омут.
— Пятьдесят с лишним конфликтов и войн в мире. Не хотелось бы, чтобы мы участвовали в 51-м. Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти, — подчеркнул президент Беларуси.
