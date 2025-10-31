Ричмонд
«Пятьдесят с лишним конфликтов и войн в мире, не хотелось бы участвовать в 51-м». Лукашенко заявил, что Беларусь не будет ввязываться в войну

Лукашенко: Беларусь не будет ввязываться в войну, если нас не трогают.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр во время посещения Березинского биосферного заповедника и общения с местными жителями заявил, что Беларусь не будет ввязываться в войну. Об этом сообщает БелТА.

Александр Лукашенко уточнил, что на все то, что страна умеет производить и что есть в Беларуси, имеется спрос. Вместе с тем он обратил внимание, что сейчас время неизвестное, непонятное и белорусам надо выстоять.

По словам главы государства, белорусам нужно выдержать это время. Если выдержать не удастся, заметил президент, то придется окунуться в омут.

— Пятьдесят с лишним конфликтов и войн в мире. Не хотелось бы, чтобы мы участвовали в 51-м. Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусам нужно шевелиться.

Тем временем Лукашенко заявил, что ЕС будет платить Беларуси за воздух: «Недалек тот час».

Кроме того, глава государства сказал, на что нужно тратить деньги в Беларуси.

