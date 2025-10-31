Экс-чиновник Минпромторга Осьмаков стал замминистра обороны России

Об этом сообщил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны государств СНГ.
«Пользуясь случаем, хотел бы представить заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе. Он был первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации», — сказал Белоусов.
