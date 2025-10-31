СМИ: США не хватает 300 истребителей для выполнения задач по всему миру

В документе прогнозируется, что к 2030 фингоду Lockheed может выпускать 100 F-35A в год. Но для этого необходимы кардинальные изменения в программе F-35, что повлечет за собой серьезные производственные и бюджетные трудности. При этом эксперты указали на нехватку аппаратного и программного обеспечения в связи с новыми обновлениями этого самолета.