СМИ: США не хватает 300 истребителей для выполнения задач по всему миру

В октябре был опубликован и представлен конгрессу новый десятилетний план обновления структуры истребительных сил ВВС США. В 24-страничном документе говорится, что для выполнения глобальных задач Пентагону требуется до 1558 боеготовых самолетов — почти на 300 больше, чем будет насчитывать американский парк истребителей в 2026 финансовом году.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как сообщает интернет-издание Breaking Defense, в 2026 фингоду парк истребителей, по оценкам экспертов, составит 1271 самолет. Для его пополнения потребуются сотни укомплектованных, боеготовых самолетов F-15EX производства Boeing и F-35 производства Lockheed Martin.

Однако масштабное расширение планов закупок может оказаться невыполнимым из-за ограничений финансирования и производства.

Издание отмечает, что публичный характер документа, вероятно, призван побудить американских законодателей рассмотреть вопрос о выделении дополнительных ресурсов ВВС США.

К началу 2030 года целевой показатель может составить 1369 самолетов. Ключевым шагом к «достижению к 2030 году показателей приемлемого военного риска» является максимальное увеличение закупок самолетов F-15EX и F-35A, пишет издание. Но из-за различных конкурирующих требований к модернизации наладить необходимое производство, возможно, не удастся.

Согласно документу, ограничение количества самолетов, которые будут переданы ВВС США, «снизит общий уровень готовности воздушных судов и напрямую повлияет на оперативную готовность».

В документе утверждается, что к 2030 году будет поставлено 126 самолетов F-15EX с отставанием от графика на девять месяцев. Также в отчете подчеркивается, что истребители F-35, финансирование которых было урезано в бюджете на 2026 фингод, остаются «основой структуры истребительных сил ВВС США» и будут будет играть «решающую роль» в подавлении ПВО противника.

В документе прогнозируется, что к 2030 фингоду Lockheed может выпускать 100 F-35A в год. Но для этого необходимы кардинальные изменения в программе F-35, что повлечет за собой серьезные производственные и бюджетные трудности. При этом эксперты указали на нехватку аппаратного и программного обеспечения в связи с новыми обновлениями этого самолета.

Увеличение парка до запланированного размера к 2035 году касается не только самолетов F-15 и F-35, уточняет издание. Речь также идет о предстоящем выпуске самолета шестого поколения F-47, который будет производить Boeing и который был назван «приоритетом модернизации» портфеля американских истребителей. Хотя производство F-47 планируется наладить в ближайшее время, прогнозируемая цифра их закупок не была включена в несекретную версию документа.