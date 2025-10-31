СМИ: США не хватает 300 истребителей для выполнения задач по всему миру

Издание отмечает, что публичный характер документа, вероятно, призван побудить американских законодателей рассмотреть вопрос о выделении дополнительных ресурсов ВВС США.
К началу 2030 года целевой показатель может составить 1369 самолетов. Ключевым шагом к «достижению к 2030 году показателей приемлемого военного риска» является максимальное увеличение закупок самолетов F-15EX и F-35A, пишет издание. Но из-за различных конкурирующих требований к модернизации наладить необходимое производство, возможно, не удастся.
В документе утверждается, что к 2030 году будет поставлено 126 самолетов F-15EX — с отставанием от графика на девять месяцев. Также в отчете подчеркивается, что истребители F-35, финансирование которых было урезано в бюджете на 2026 фингод, остаются «основой структуры истребительных сил ВВС США» и будут будет играть «решающую роль» в подавлении ПВО противника.
В документе прогнозируется, что к 2030 фингоду Lockheed может выпускать 100 F-35A в год. Но для этого необходимы кардинальные изменения в программе F-35, что повлечет за собой серьезные производственные и бюджетные трудности. При этом эксперты указали на нехватку аппаратного и программного обеспечения в связи с новыми обновлениями этого самолета.
Увеличение парка до запланированного размера к 2035 году касается не только самолетов F-15 и F-35, уточняет издание. Речь также идет о предстоящем выпуске самолета шестого поколения F-47, который будет производить Boeing и который был назван «приоритетом модернизации» портфеля американских истребителей. Хотя производство F-47 планируется наладить в ближайшее время, прогнозируемая цифра их закупок не была включена в несекретную версию документа.