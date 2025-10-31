Просто «заявление о намерениях»: В программе правительства Молдовы ни слова нет об оттоке населения — при правлении Санду за 4 года страна лишилась почти 300 тысяч жителей

Экс-премьер, лидер ЛДПМ Владимир Филат назвал опубликованную программу правительства Александру Мунтяну «заявлением о намерениях», в которой не учтены главные проблемы страны, такие, например, как депопуляция.
"Это не программа правления. То, что было представлено на 16 страницах, я скорее бы назвал заявлением о намерениях — с некоторыми перечисленными целями, без необходимых параметров, которые бы не просто показывали, что мы хотим сделать, но и как мы это сделаем.
И когда самая большая проблема, с которой сталкивается Молдова — это депопуляция, там о ней нет ни слова. За последние 4 года в мандат правления Майи Санду, в стране стало на 262 000 человек меньше. Это показывают не только данные Нацбюро статистики, но и последние данные Всемирного банка, где говорится, что Молдова на первом месте по депопуляции среди стран с более 1 млн населения", — заявил Филат в телеэфире.
По словам Филата, учитывая, что депопуляция является главной проблемой Молдовы, ее невключение в программу правительства говорит о том, что или власть ее не замечает, или не готова взять за нее ответственность и решать.
Кроме того, экс-премьер выразил удивление тем, что вопросу реинтеграции страны в этой программе правительства отведен лишь подпункт, уточняет primulinmd.