Просто «заявление о намерениях»: В программе правительства Молдовы ни слова нет об оттоке населения — при правлении Санду за 4 года страна лишилась почти 300 тысяч жителей

И когда самая большая проблема, с которой сталкивается Молдова — это депопуляция, там о ней нет ни слова. За последние 4 года в мандат правления Майи Санду, в стране стало на 262 000 человек меньше. Это показывают не только данные Нацбюро статистики, но и последние данные Всемирного банка, где говорится, что Молдова на первом месте по депопуляции среди стран с более 1 млн населения", — заявил Филат в телеэфире.