Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Просто «заявление о намерениях»: В программе правительства Молдовы ни слова нет об оттоке населения — при правлении Санду за 4 года страна лишилась почти 300 тысяч жителей

«То, что было представлено на 16 страницах, я скорее бы назвал заявлением о намерениях — с некоторыми перечисленными целями» — Филат [видео]

Источник: Комсомольская правда

Экс-премьер, лидер ЛДПМ Владимир Филат назвал опубликованную программу правительства Александру Мунтяну «заявлением о намерениях», в которой не учтены главные проблемы страны, такие, например, как депопуляция.

"Это не программа правления. То, что было представлено на 16 страницах, я скорее бы назвал заявлением о намерениях — с некоторыми перечисленными целями, без необходимых параметров, которые бы не просто показывали, что мы хотим сделать, но и как мы это сделаем.

И когда самая большая проблема, с которой сталкивается Молдова — это депопуляция, там о ней нет ни слова. За последние 4 года в мандат правления Майи Санду, в стране стало на 262 000 человек меньше. Это показывают не только данные Нацбюро статистики, но и последние данные Всемирного банка, где говорится, что Молдова на первом месте по депопуляции среди стран с более 1 млн населения", — заявил Филат в телеэфире.

По словам Филата, учитывая, что депопуляция является главной проблемой Молдовы, ее невключение в программу правительства говорит о том, что или власть ее не замечает, или не готова взять за нее ответственность и решать.

Кроме того, экс-премьер выразил удивление тем, что вопросу реинтеграции страны в этой программе правительства отведен лишь подпункт, уточняет primulinmd.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше