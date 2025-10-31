Эксперты раскрыли, какое ядерное оружие испытают в США и зачем

Почему Трамп инициировал проведение ядерных испытаний
Эксперты сошлись во мнении, что сподвигнуть Трампа объявить о проведении ядерных экспериментов в США могла новость об испытаниях нового оружия с ядерными установками в России — ракеты «Буревестник» и морского дрона «Посейдон», пишет RTVI.
Эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов считает, что инициатива Трампа может быть как «символическим ответом России», так и «очередной пиар-акцией» политика, который таким образом напомнил, что занимается модернизацией ракетно-ядерного арсенала США.
Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов отметил, что в отношениях между Кремлем и Белым домом после отмены встречи Путина и Трампа на первом месте оказался ядерный фактор. «На президента США давят свой военно-промышленный комплекс и свои “ястребы”, чтобы тот показал, что он тут не струсил, не сдался и не оставит это без ответа», — объяснил RTVI эксперт. Он добавил, что форму ответа России американский лидер выбрал «неразумную».
Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов отметил «противоречия» в заявлении Дональда Трампа. Эксперт уточнил, что хозяин Белого дома отдал распоряжение о проведении ядерных испытаний и одновременно призвал к разоружению и денуклеаризации. Климов подчеркнул, что Белый дом ведет переговоры о процессе сокращения ядерного арсенала с Северной Кореей, поэтому по отношению к России говорить о денуклеаризации было неуместно.
Андрей Кортунов предположил, что если Пентагон действительно начнет проводить ядерные эксперименты, то это внесет корректировки в политику Штатов в сфере военного планирования и будет иметь «последствия для глобальной стратегической стабильности», хотя бы потому, что Кремль даст симметричный ответ.
Климов обратил внимание, что инициатива Трампа внесет напряжение в отношения Москвы и Вашингтона. Эксперт выразил сомнение, что США действительно возобновят испытания ядерных ракет, а Россия прекратит исполнять условия моратория на ядерные испытания.
Как на испытания США отреагирует Китай и мировое сообщество
По словам Андрея Кортунова, ядерные испытания Пентагона могут заставить Китай принять ответные меры. В КНР уже несколько десятилетий не проводят эксперименты на полигонах с ядерным оружием, но могут их возобновить, если Вашингтон, а затем и Москва начнут испытания.
Эксперт предположил, что решение Трампа могут воспринять как сигнал Иран и Северная Корея. Эти страны поймут, что США лишились «морального и политического права» требовать от других государств прекращения экспериментов с военным атомом.
«Это потенциально очень серьезная проблема, которая может привести к тому, что будет открыт “ящик Пандоры” с непредсказуемыми, но, по всей видимости, достаточно плачевными последствиями для стратегической стабильности и для международной безопасности в целом», — считает Кортунов.
Какие испытания может проводить Пентагон
Глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл рассказал, что Минобороны США не имеет в настоящее время военных и политических обоснований для проведения испытаний. В соцсети X он уточнил, что только для проведения подземного взрыва военным придется около полутора лет обустраивать полигон в Неваде.
Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович в разговоре с RTVI предположил, что американцы, скорее всего, будут проводить испытание свободнопадающей ядерной авиабомбы B61−12 и боезаряда для крылатой ракеты W80−4. При этом во время экспериментов им можно будет не использовать ядерную составляющую.
Эксперт уточнил, что Национальное управление ядерной безопасности США настаивает на том, что ядерный арсенал страны в порядке, а его работоспособность проверяется без натуральных испытаний с помощью дорогостоящих экспериментальных комплексов, как и в других ядерных державах.
Василий Климов выразил мнение, что Пентагон может экспериментировать со средствами доставки ядерных боеголовок, например, с крылатой ракетой воздушного базирования LRSO.
Инициатива Трампа и межународное право
Чтобы проводить испытания ядерного оружия на законном основании, Вашингтону придется выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), напомнил RTVI Алексей Арбатов. Он отметил, что для этого следует за полгода уведомить других подписантов о своем намерении.
Белый дом подписал документ в 1996 году, однако его ратификация так и не была произведена, уточнил Василий Климов.
Арбатов добавил, что условия договора предусматривают его денонсацию в случае угрозы высшим национальным интересам страны.
Климов отметил, что именно ДВЗЯИ удерживает ядерные державы от испытаний. КНДР документ не подписывала, поэтому свободно экспериментирует с ядерным оружием.