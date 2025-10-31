Эксперты раскрыли, какое ядерное оружие испытают в США и зачем

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов отметил, что в отношениях между Кремлем и Белым домом после отмены встречи Путина и Трампа на первом месте оказался ядерный фактор. «На президента США давят свой военно-промышленный комплекс и свои “ястребы”, чтобы тот показал, что он тут не струсил, не сдался и не оставит это без ответа», — объяснил RTVI эксперт. Он добавил, что форму ответа России американский лидер выбрал «неразумную».