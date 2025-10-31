Ричмонд
Польша убрала противотанковые ежи в КПП «Кузница» на границе с Беларусью

Польша начала разбирать заграждения в КПП «Кузница» на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Польша убрала противотанковые ежи в КПП «Кузница» на границе с Беларусью. Об этом сообщили в эфире «Первого информационного телеканала».

В эфире заметили, что Польша стала разбирать заграждение в пункте пропуска «Кузница» («Брузги» с белорусской стороны). Согласно снимкам с камер Государственного пограничного комитета, еще 30 октября противотанковые ежи, а также бетонные блоки находились на месте.

Напомним, что Польша объявила новые сроки открытия двух КПП на границе с Беларусью. Речь идет про пункты пропуска «Кузница» и «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица»).

Тем временем Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью.

Кроме того, Литва официально уведомила Беларусь о закрытии границы до 1 декабря 2025.