Польша убрала противотанковые ежи в КПП «Кузница» на границе с Беларусью. Об этом сообщили в эфире «Первого информационного телеканала».
В эфире заметили, что Польша стала разбирать заграждение в пункте пропуска «Кузница» («Брузги» с белорусской стороны). Согласно снимкам с камер Государственного пограничного комитета, еще 30 октября противотанковые ежи, а также бетонные блоки находились на месте.
Напомним, что Польша объявила новые сроки открытия двух КПП на границе с Беларусью. Речь идет про пункты пропуска «Кузница» и «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица»).
Тем временем Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью.
Кроме того, Литва официально уведомила Беларусь о закрытии границы до 1 декабря 2025.