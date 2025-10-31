Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Польши Сикорский допустил выход страны из Евросоюза

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает возможным в теории выход республики из Европейского союза. Об этом он заявил в интервью порталу Onet.

Источник: Reuters

Журналист спросил Сикорского, считает ли он возможным в долгосрочной перспективе выход страны из ЕС. «Да, потому что у нас есть политики, которые на всякий случай говорят “нет” любой европейской инициативе», — ответил Радослав Сикорский. В качестве примера министр привел случай, когда президент Анджей Дуда выступил против внедрения энергосберегающих ламп, хотя это решение было одобрено Европейским советом при участии ныне покойного президента Леха Качиньского.

Министр также отметил, что польские правые националисты часто считают все европейские предложения неправильными решениями. По его мнению, такая позиция вредна и может привести к нежелательным последствиям, как это произошло с Brexit.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше