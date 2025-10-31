Глава МИД Польши Сикорский допустил выход страны из Евросоюза

Журналист спросил Сикорского, считает ли он возможным в долгосрочной перспективе выход страны из ЕС. «Да, потому что у нас есть политики, которые на всякий случай говорят “нет” любой европейской инициативе», — ответил Радослав Сикорский. В качестве примера министр привел случай, когда президент Анджей Дуда выступил против внедрения энергосберегающих ламп, хотя это решение было одобрено Европейским советом при участии ныне покойного президента Леха Качиньского.