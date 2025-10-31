СМИ: сенат «символически» отменил глобальные тарифы Трампа

Американская газета The Hill напоминает, что в конце апреля аналогичное предложение в сенате провалилось: тогда «против» него было подано на один голос больше, чем «за». В этот раз демократы получили поддержку со стороны четырех республиканцев и результат составил 51 голос «за» и 47 голосов «против».