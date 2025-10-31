Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: сенат «символически» отменил глобальные тарифы Трампа

В четверг четыре сенатора-республиканца встали на сторону демократов и подписали двухпартийную резолюцию об отмене глобальных тарифов президента Дональда Трампа, в том числе повышения торговых пошлин для давних союзников США — Европейского союза, Япония и Южной Кореи. Однако этот шаг может оказаться символическим, обращают внимание зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американская газета The Hill напоминает, что в конце апреля аналогичное предложение в сенате провалилось: тогда «против» него было подано на один голос больше, чем «за». В этот раз демократы получили поддержку со стороны четырех республиканцев и результат составил 51 голос «за» и 47 голосов «против».

Британская газета The Guardian уточняет, что двухпартийная группа сенаторов единодушно выступила за отмену глобальных пошлин Трампа в отношении более чем 100 торговых партнеров США.

По мнению издания, это свидетельствует о редкой степени противодействия республиканцев президенту, который без колебаний попирает власть конгресса.

Кроме того, это стало эффективным способом для демократов, оказавшихся «вне власти», продемонстрировать разногласия между президентом и членами его партии, которые вынуждают сенаторов-республиканцев выбирать между традиционной поддержкой свободной торговли и тарифной политикой Трампа.

В одностраничной резолюции сената говорится, что объявление чрезвычайного положения в США, на которое Трамп сослался 2 апреля и которое назвал «днем освобождения», чтобы санкционировать глобальные тарифы, будет прекращено в день его вступления в силу.

Но The Hill подчеркивает, что эта «победа» демократов является символической, так как она не будет иметь практического эффекта.

Как поясняет газета, спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон вряд ли вынесет резолюцию на голосование, а Трамп наверняка наложит вето на все, что ограничивает его власть.

Тем не менее демократ Рон Уайден, ведущий спонсор резолюции, подчеркнул, что тарифы Трампа увеличили издержки для простых американцев.

Американские семьи испытывают трудности из-за роста цен. Более трех четвертей семей заявляют, что их ежемесячные расходы увеличились более чем на 100 долларов в месяц.

Рон Уайден
сенатор, спонсор резолюции

Ранее на этой неделе сенат также проголосовал за отмену высоких торговых пошлин Трампа в отношении Канады и Бразилии. Однако и этот законопроект не получит одобрения в палате представителей, пишет The Hill.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше