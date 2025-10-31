СМИ: сенат «символически» отменил глобальные тарифы Трампа

Американская газета The Hill напоминает, что в конце апреля аналогичное предложение в сенате провалилось: тогда «против» него было подано на один голос больше, чем «за». В этот раз демократы получили поддержку со стороны четырех республиканцев и результат составил 51 голос «за» и 47 голосов «против».
Британская газета The Guardian уточняет, что двухпартийная группа сенаторов единодушно выступила за отмену глобальных пошлин Трампа в отношении более чем 100 торговых партнеров США.
Кроме того, это стало эффективным способом для демократов, оказавшихся «вне власти», продемонстрировать разногласия между президентом и членами его партии, которые вынуждают сенаторов-республиканцев выбирать между традиционной поддержкой свободной торговли и тарифной политикой Трампа.
В одностраничной резолюции сената говорится, что объявление чрезвычайного положения в США, на которое Трамп сослался 2 апреля и которое назвал «днем освобождения», чтобы санкционировать глобальные тарифы, будет прекращено в день его вступления в силу.
Как поясняет газета, спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон вряд ли вынесет резолюцию на голосование, а Трамп наверняка наложит вето на все, что ограничивает его власть.
Тем не менее демократ Рон Уайден, ведущий спонсор резолюции, подчеркнул, что тарифы Трампа увеличили издержки для простых американцев.
Американские семьи испытывают трудности из-за роста цен. Более трех четвертей семей заявляют, что их ежемесячные расходы увеличились более чем на 100 долларов в месяц.
Ранее на этой неделе сенат также проголосовал за отмену высоких торговых пошлин Трампа в отношении Канады и Бразилии. Однако и этот законопроект не получит одобрения в палате представителей, пишет The Hill.