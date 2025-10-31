Лукашенко назвал главную задачу президента и власти в Беларуси

Глава государства подчеркнул, что нужно данное время выдержать. Если это удастся, заметил президент, то будут жить дети, а если нет — придется окунуться в омут. Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что в мире «пятьдесят с лишним конфликтов и войн в мире». Он заявил, что не хотелось бы принимать участие в 51-м (подробнее мы писали здесь).