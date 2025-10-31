Ричмонд
Лукашенко назвал главную задачу президента и власти в Беларуси

Лукашенко сказал, что является главной задачей президента и власти в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с местными жителями при посещении Березинского биосферного заповедника 31 октября, в пятницу, назвал главную задачу президента и власти в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.

Александр Лукашенко обратил внимание: то, что есть в Беларуси и что умеет производить страна, имеет спрос. Он подчеркнул, что время сейчас неизвестное и непонятное, поэтому белорусам необходимо выстоять.

Глава государства подчеркнул, что нужно данное время выдержать. Если это удастся, заметил президент, то будут жить дети, а если нет — придется окунуться в омут. Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что в мире «пятьдесят с лишним конфликтов и войн в мире». Он заявил, что не хотелось бы принимать участие в 51-м (подробнее мы писали здесь).

— Но то, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ЕС будет платить Беларуси за воздух: «Недалек тот час».

Тем временем Лукашенко сказали, где в Беларуси воздух в 300 раз чище, чем в Минске.

Вместе с тем Лукашенко сказал, что белорусам нужно шевелиться.

