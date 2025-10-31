Россияне смогут въехать в Иорданию без визы с 13 декабря

Согласно документу, граждане России могут въезжать в Иорданию и находиться на ее территории до 30 дней при каждом посещении. В год россияне могут пребывать в Иордании не больше 90 дней. Среди условий безвизового пребывания — не осуществлять трудовую или коммерческую деятельность, не учиться и не проживать в Иордании на постоянной основе.