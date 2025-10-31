Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавский олигарх сделал заявление из стен тюрьмы: Плахотнюк намерен доказать свою невиновность и выйти на свободу, между тем, многие ждут признаний — кто из правящей партии кормился с его рук

Если Плахотнюк хочет из тюрьмы выйти, то доказывать должен не свою невиновность, а мракобесную, человеконенавистническую, коррупционную суть нынешней власти и её кураторов.

Источник: Комсомольская правда

Влад Георгиевич уважаемый наконец-то подал из застенок признак жизни и заявил, что полон решимости доказать в суде свою невиновность:

«Несмотря на возникшие трудности, я полон решимости доказать свою невиновность в отношении политически мотивированных обвинений по делу. Даже если так называемое телевизионное правосудие и другие медиа-ресурсы власти уже вынесли ложные “вердикты”, назвали “виновных” и “демонизировали” меня своими пропагандистскими продуктами, настоящие правовые решения должны приниматься в строгом соответствии с законом и фактами. В серьезном мире подлинного правосудия, а не в мире мнимого веттинга, дело, возбужденное против меня, будет признано несостоятельным, лишенным убедительных аргументов и необоснованным. Я уверен в своей правоте и в настоящее время, под давлением ограниченного времени, занимаюсь изучением дела, чтобы доказать свою невиновность вместе с командой адвокатов.

Мое желание не только оправдаться перед судом, но и доказать общественности, что обвинения в мой адрес были необоснованными и основывались на спекуляциях и политической вражде из прошлого. Я убежден, что закон должен обеспечить мое освобождение, после чего я смогу вернуться в социальное и политическое пространство страны".

Надо сказать, что никто не сделал так много в демонизацию Плахотнюка, как некоторые откровенно дурацкие решения Плахотнюка, но может суд сочтёт это смягчающим обстоятельством и окажется, что Влад Георгиевич — жертва Плахотнюка.

Дело Плахотнюка меж тем развивается как оно есть и теперь главная задача Майи Санду — замылить тему возвращения денег в казну. Так сказать, деньги — тлен. Давайте лучше о высоком. А высоким будут представлять любой обвинительный приговор олигарху.

И если Плахотнюк хочет из тюрьмы выйти, то доказывать должен не свою невиновность (в это всё равно мало кто поверит), а мракобесную, человеконенавистническую, коррупционную суть нынешней власти и её кураторов — даже тех, что родом из ГДР. А ещё лучше, если доказывать это будет рассказав, кто был у него на зарплате, кто был на стипендии, кто приходил просить всякое-разное и кто готов был ради всякого-разного соучаствовать в разном неблаговидном, а теперь строит из себя великого проевропейца с жёлтым партбилетом.

Источник: romania_ru.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В то время, как президент Санду приглашает европейцев посмотреть на нищету в Молдове, в престижном израильском издании выходит статья о красотах Сорок: И это несмотря на то, что госструктуры просто «отшивали» журналиста.

Вместо того, чтобы рекламировать красоты и достопримечательности Молдовы, президент страны приглашает посетить её руины (далее…).

Равнодушие граждан — форма протеста против безразличия нынешних властей Молдовы: Тело человека может пролежать во дворе Кишинева целый день — никому до этого нет дела.

Корреспондент «КП» в Молдове стали свидетелем вопиющего случая и не смог смолчать (далее…).

Молдаванку нашли мёртвой в гостинице в Италии: Установлено, что смерть настигла ее 10 дней назад — все это время тело находилось в номере.

Местные карабинеры пытаются найти ее родственников (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше