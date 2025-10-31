Молдавский олигарх сделал заявление из стен тюрьмы: Плахотнюк намерен доказать свою невиновность и выйти на свободу, между тем, многие ждут признаний — кто из правящей партии кормился с его рук

И если Плахотнюк хочет из тюрьмы выйти, то доказывать должен не свою невиновность (в это всё равно мало кто поверит), а мракобесную, человеконенавистническую, коррупционную суть нынешней власти и её кураторов — даже тех, что родом из ГДР. А ещё лучше, если доказывать это будет рассказав, кто был у него на зарплате, кто был на стипендии, кто приходил просить всякое-разное и кто готов был ради всякого-разного соучаствовать в разном неблаговидном, а теперь строит из себя великого проевропейца с жёлтым партбилетом.