Молдавский олигарх сделал заявление из стен тюрьмы: Плахотнюк намерен доказать свою невиновность и выйти на свободу, между тем, многие ждут признаний — кто из правящей партии кормился с его рук

Влад Георгиевич уважаемый наконец-то подал из застенок признак жизни и заявил, что полон решимости доказать в суде свою невиновность:
«Несмотря на возникшие трудности, я полон решимости доказать свою невиновность в отношении политически мотивированных обвинений по делу. Даже если так называемое телевизионное правосудие и другие медиа-ресурсы власти уже вынесли ложные “вердикты”, назвали “виновных” и “демонизировали” меня своими пропагандистскими продуктами, настоящие правовые решения должны приниматься в строгом соответствии с законом и фактами. В серьезном мире подлинного правосудия, а не в мире мнимого веттинга, дело, возбужденное против меня, будет признано несостоятельным, лишенным убедительных аргументов и необоснованным. Я уверен в своей правоте и в настоящее время, под давлением ограниченного времени, занимаюсь изучением дела, чтобы доказать свою невиновность вместе с командой адвокатов.
Мое желание не только оправдаться перед судом, но и доказать общественности, что обвинения в мой адрес были необоснованными и основывались на спекуляциях и политической вражде из прошлого. Я убежден, что закон должен обеспечить мое освобождение, после чего я смогу вернуться в социальное и политическое пространство страны".
Надо сказать, что никто не сделал так много в демонизацию Плахотнюка, как некоторые откровенно дурацкие решения Плахотнюка, но может суд сочтёт это смягчающим обстоятельством и окажется, что Влад Георгиевич — жертва Плахотнюка.
Дело Плахотнюка меж тем развивается как оно есть и теперь главная задача Майи Санду — замылить тему возвращения денег в казну. Так сказать, деньги — тлен. Давайте лучше о высоком. А высоким будут представлять любой обвинительный приговор олигарху.
И если Плахотнюк хочет из тюрьмы выйти, то доказывать должен не свою невиновность (в это всё равно мало кто поверит), а мракобесную, человеконенавистническую, коррупционную суть нынешней власти и её кураторов — даже тех, что родом из ГДР. А ещё лучше, если доказывать это будет рассказав, кто был у него на зарплате, кто был на стипендии, кто приходил просить всякое-разное и кто готов был ради всякого-разного соучаствовать в разном неблаговидном, а теперь строит из себя великого проевропейца с жёлтым партбилетом.
Источник: romania_ru.
