«Наладили этот бизнес». Лукашенко сказал, кто перебрасывал из Беларуси в Литву сигареты на метеозондах

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Березинский биосферный заповедник, 31 октября, в пятницу, раскрыл, кто перебрасывал из Беларуси в Литву сигареты на метеозондах. Подробности приводит БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что сами литовцы на фоне закрытия западными соседями Беларуси границ, решили заработать на перепродаже сигарет. Он заявил, что в подобные условия из поставили собственные власти, прервав нормальные торговые связи, построив забор на границе.
— Власти литовские и польские — вы виноваты, что так происходит. Вы зачем поставили людей в такие условия? Зачем вы их толкнули на путь преступления? — поинтересовался президент Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, белорусы легально покупали на производстве сигареты, а затем передавали литовцам, которые приехали в Беларусь, получая свой навар. Он уточнил, что сами литовцы своим подельникам переправляли сигареты из Беларуси в Литву при помощи метеорологических зондов. Глава государства пояснил, что выгода заключалась в разнице цен на сигареты в Беларуси и странах Европейского союза.
— Наладили этот бизнес. Наши на фабрике берут сигареты по выгодной цене, продают литовцам. Надо перебросить через забор. Маленькими порциями перебрасывали на этих шариках. Там литовцы принимали шары и брали эти сигареты, — привел подробности Александр Лукашенко.
Глава государства добавил, что сигареты продавали не в Литве, а в Англии и Нидерландах. Он отметил: «говорят, там самые дорогие сигареты».
— Как я могу с них спросить (речь идет про участников схемы с белорусской стороны. — Ред.), в чем здесь вина Беларуси? Я не вижу, за что наказывать людей. Они хотели заработать — они заработали. Если бы они украли эти сигареты… Нет, они заплатили, — заявил президент Беларуси.
Ранее Литва официально уведомила Беларусь о закрытии границы до 1 декабря 2025.
Тем временем Польша убрала противотанковые ежи в КПП «Кузница» на границе с Беларусью.
Кроме того, Польша объявила новые сроки открытия двух КПП на границе с Беларусью.