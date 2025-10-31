Ричмонд
Ялта ужесточит правила продажи алкоголя рядом с соцобъектами

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. В Ялте планируют расширить границы общественных территорий, на которых будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции, сообщает глава администрации города Янина Павленко.

Источник: Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

По ее словам, меры будут охватывать все социально значимые объекты города. Проект документа будет вынесен на общественное обсуждение. Публичные слушания стартуют 1 ноября на платформе обратной связи и продлятся до 2 декабря.

«Главное в инициативе — увеличение расстояния от социальных объектов до мест розничной торговли алкоголем, в том числе пивом, пивными напитками, сидром и т. д.», — подчеркнула Павленко.

И уточнила, что продажа будет разрешена не ближе 150 метров от школ и детских садов, не ближе 100 — от спортивных объектов, транспортных узлов, морских портов и войсковых частей, не ближе 70 — от многоквартирных домов, не ближе 50 — от медицинских учреждений и санаторно-курортных комплексов.

В Крыму с 1 сентября вступили в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции. Ограничения коснулись объектов общественного питания, расположенных в 100-метровой зоне от многоквартирных домов. Им запрещается продажа алкоголя с 20 ч до 10 утра. Также увеличилось допустимое расстояние от школ: оно увеличилось с 50 до 100 метров.