Ялта ужесточит правила продажи алкоголя рядом с соцобъектами

И уточнила, что продажа будет разрешена не ближе 150 метров от школ и детских садов, не ближе 100 — от спортивных объектов, транспортных узлов, морских портов и войсковых частей, не ближе 70 — от многоквартирных домов, не ближе 50 — от медицинских учреждений и санаторно-курортных комплексов.