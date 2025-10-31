Politico: Пентагон готовит масштабную реорганизацию системы продаж вооружений

Согласно статье, Хегсет объявит, что Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (Defense Security Cooperation Agency), ответственное за продажу оружия, перейдет из политического крыла Пентагона в отдел закупок. Как напоминает Politico, политическую крыло Пентагона сейчас возглавляет заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. Его недавние решения, в том числе о прекращении поставок зенитно-ракетных комплексов на Украину в августе этого года, вызывают раздражение у многих чиновников администрации Трампа и иностранных союзников.