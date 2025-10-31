Politico: Пентагон готовит масштабную реорганизацию системы продаж вооружений

Согласно статье, Хегсет объявит, что Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности (Defense Security Cooperation Agency), ответственное за продажу оружия, перейдет из политического крыла Пентагона в отдел закупок. Как напоминает Politico, политическую крыло Пентагона сейчас возглавляет заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. Его недавние решения, в том числе о прекращении поставок зенитно-ракетных комплексов на Украину в августе этого года, вызывают раздражение у многих чиновников администрации Трампа и иностранных союзников.
Пересмотр структуры продаж оружия проводится в соответствии с двумя апрельскими указами президента Дональда Трампа об оптимизации процесса оборонных закупок, говорится в статье. Как утверждает издание, компании оборонно-промышленного комплекса США настаивали на подобных мерах, рассчитывая, что они заставят чиновников по закупкам лучше расставлять приоритеты в том, что на самом деле нужно американским союзникам.
Например, Польша, крупнейший в НАТО поставщик вооружений по объему ВВП, уже обратилась к Южной Корее за танками, самолетами и дальнобойной артиллерией, которые поставляются быстрее, чем американская техника.
Сокращение запасов оружия в США уже давно вызывает обеспокоенность экспертов по внешней политике и обороне. По данным Госдепартамента, в 2024 финансовом году США продали оружие иностранным государствам на сумму 845 млрд долларов, что превышает бюджетный запрос Пентагона.
«Если мы сможем ускорить процесс, то США останутся предпочтительным партнером», — сказал Кит Вебстер, президент Совета по обороне и аэрокосмической промышленности Торговой палаты США.
Кроме того, Хегсет, по данным Politico, объявит о реорганизации закупочной цепочки Пентагона. Его команда объединит 13 программных управлений армии (центров, которые контролируют закупки вооружений — от танков до артиллерийских снарядов) в «портфели», которыми будут управлять новые чиновники, подчиняющиеся непосредственно министру обороны и начальнику штаба армии. Это позволит высшим руководителям получить более четкое представление о наиболее важных программах. Аналогичные изменения намечаются в Военно-морском флоте и Военно-воздушных силах США, добавляет Politico.