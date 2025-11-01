Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал Протасевича белорусским разведчиком

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Романа Протасевича сотрудником белорусской разведки.

Источник: Sputnik.by

Глава государства во время рабочей поездки в Витебскую область в пятницу, говоря о том, какие поводы ищут западные оппоненты для того, чтобы «наклонить» Беларусь, напомнил о санкциях в отношении авиакомпании «Белавиа», которые были введены после задержания оппозиционера Романа Протасевича.

«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки», — сказал белорусский лидер.

Президент рассказал, почему пришлось задерживать Протасевича после того, как злополучный рейс Ryanair вынужденно сел в Минске.

«Сели в Минске. Я говорю: “Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует”, — уточнил Лукашенко.

Он отметил, что задерживать Протасевича на самом деле не было смысла — его вызвали в Грецию, он доложил все, что было нужно, получил задание и летел обратно через Вильнюс.

«Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции», — сказал глава государства.

Задержание Протасевича.

Бывший главный редактор признанного в Беларуси террористической организацией Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан в мае 2021 года в минском аэропорту. Самолет компании Ryanair, где находился Протасевич, летел в Вильнюс, но из-за ложного сообщения о минировании воздушному судну пришлось совершить посадку в Беларуси.

3 мая 2023 года Протасевич был приговорен к восьми годам лишения свободы, однако уже 22 мая был помилован президентом Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше