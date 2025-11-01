Лукашенко назвал Протасевича белорусским разведчиком

Глава государства во время рабочей поездки в Витебскую область в пятницу, говоря о том, какие поводы ищут западные оппоненты для того, чтобы «наклонить» Беларусь, напомнил о санкциях в отношении авиакомпании «Белавиа», которые были введены после задержания оппозиционера Романа Протасевича.
«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки», — сказал белорусский лидер.
Президент рассказал, почему пришлось задерживать Протасевича после того, как злополучный рейс Ryanair вынужденно сел в Минске.
«Сели в Минске. Я говорю: “Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует”, — уточнил Лукашенко.
Он отметил, что задерживать Протасевича на самом деле не было смысла — его вызвали в Грецию, он доложил все, что было нужно, получил задание и летел обратно через Вильнюс.
«Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции», — сказал глава государства.
Задержание Протасевича.
Бывший главный редактор признанного в Беларуси террористической организацией Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан в мае 2021 года в минском аэропорту. Самолет компании Ryanair, где находился Протасевич, летел в Вильнюс, но из-за ложного сообщения о минировании воздушному судну пришлось совершить посадку в Беларуси.
3 мая 2023 года Протасевич был приговорен к восьми годам лишения свободы, однако уже 22 мая был помилован президентом Беларуси.