США могут ударить по объектам в Венесуэле в ближайшие часы, пишут СМИ

Издание напоминает, что в последние недели США усилили военное присутствие у берегов Венесуэлы, направив в регион авианосец USS Gerald R. Ford и несколько эсминцев, а также увеличив количество патрульных самолётов и беспилотников. По данным Miami Herald, эти силы могут быть задействованы в предстоящих ударах.