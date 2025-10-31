Ричмонд
США могут ударить по объектам в Венесуэле в ближайшие часы, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. США могут нанести воздушные удары по целям на территории Венесуэлы в ближайшие часы или дни, утверждает издание Miami Herald со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник: Reuters

По данным газеты, речь идет об ударах по военным объектам, которые, как утверждает Вашингтон, используются участниками наркокартеля «Солнц» (Cartel de los Soles), якобы возглавляемого президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и высокопоставленными представителями его правительства.

Источники сообщили, что цель операции — «обезглавить руководство картеля» и уничтожить объекты, связанные с производством и транспортировкой наркотиков. В публикации отмечается, что удары могут быть нанесены с воздуха в рамках следующего этапа кампании США против наркосетей, якобы действующих на территории Венесуэлы.

Издание напоминает, что в последние недели США усилили военное присутствие у берегов Венесуэлы, направив в регион авианосец USS Gerald R. Ford и несколько эсминцев, а также увеличив количество патрульных самолётов и беспилотников. По данным Miami Herald, эти силы могут быть задействованы в предстоящих ударах.

