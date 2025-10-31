США могут ударить по объектам в Венесуэле в ближайшие часы, пишут СМИ

По данным газеты, речь идет об ударах по военным объектам, которые, как утверждает Вашингтон, используются участниками наркокартеля «Солнц» (Cartel de los Soles), якобы возглавляемого президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и высокопоставленными представителями его правительства.
Источники сообщили, что цель операции — «обезглавить руководство картеля» и уничтожить объекты, связанные с производством и транспортировкой наркотиков. В публикации отмечается, что удары могут быть нанесены с воздуха в рамках следующего этапа кампании США против наркосетей, якобы действующих на территории Венесуэлы.
Издание напоминает, что в последние недели США усилили военное присутствие у берегов Венесуэлы, направив в регион авианосец USS Gerald R. Ford и несколько эсминцев, а также увеличив количество патрульных самолётов и беспилотников. По данным Miami Herald, эти силы могут быть задействованы в предстоящих ударах.