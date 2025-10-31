Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани сохранится двухуровневая система власти

КРАСНОДАР, 31 октября, ФедералПресс. В Законодательном собрании Краснодарского края прошло заседание депутатов. В нем принял участие депутат Госдумы Иван Демченко «Единая Россия».

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Общаясь с коллегами, предложил ускорить процесс подготовки региональных законодательных инициатив, подключив к этой работе представителей Краснодарского края и в Государственной Думе, и в Совете Федерации», — заявил парламентарий.

На рабочей встрече обсудили инициативы кубанских депутатов о внесении поправок в законы «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Речь шла о сохранении действующей и зарекомендовавшей себя практики оценки применения обязательных требований и экспертизы муниципальных актов.

По предложению Законодательного собрания в новую редакцию федерального закона о местном самоуправлении также вносятся изменения, предусматривающие сохранение двухуровневой системы, муниципального района и поселения при решении ряда вопросов. Отдельно была поддержана инициатива о закреплении в законодательстве понятия клоновой селекции винограда как механизма развития отечественного виноградарства.

Заседание прошло под председательством спикера Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко.

Накануне «ФедералПресс» писал, что в Крыму будут наказывать за распространение роликов, помогающих ВСУ.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше