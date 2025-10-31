На Кубани сохранится двухуровневая система власти

«Общаясь с коллегами, предложил ускорить процесс подготовки региональных законодательных инициатив, подключив к этой работе представителей Краснодарского края и в Государственной Думе, и в Совете Федерации», — заявил парламентарий.
На рабочей встрече обсудили инициативы кубанских депутатов о внесении поправок в законы «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Речь шла о сохранении действующей и зарекомендовавшей себя практики оценки применения обязательных требований и экспертизы муниципальных актов.
По предложению Законодательного собрания в новую редакцию федерального закона о местном самоуправлении также вносятся изменения, предусматривающие сохранение двухуровневой системы, муниципального района и поселения при решении ряда вопросов. Отдельно была поддержана инициатива о закреплении в законодательстве понятия клоновой селекции винограда как механизма развития отечественного виноградарства.
Заседание прошло под председательством спикера Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко.
