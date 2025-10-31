В Уфе вручили государственные награды России и Башкортостана

— Сегодня наш святой долг — защитить суверенитет Отечества. Отстоять наше право жить, трудиться, растить детей в свободной и независимой стране. Мы гордимся нашими воинами. Они с честью выполняют боевые задачи, проявляют мужество и героизм. Мы всегда будем надежной опорой участникам специальной военной операции и их семьям. Продолжим поддержку новых регионов России. Каждый из нас по мере сил и возможностей вносит свой вклад в приближение победы.