В Уфе вручили государственные награды России и Башкортостана

Орденами и медалями, почетными грамотами, званиями и благодарностями отмечены достижения работников государственных и муниципальных органов, специалистов промышленности, сельского хозяйства, образования и науки, здравоохранения, культуры и спорта.
Обращаясь к собравшимся, Константин Толкачев передал приветствие от имени Главы Башкортостана Радия Хабирова и всего руководства республики и подчеркнул глубокий символический смысл события.
— В преддверии Дня народного единства, скрепляющего нашу многонациональную и многоконфессиональную страну и республику, мы собрались, чтобы отметить тех, кто посвятил себя служению большой и малой Родине, — отметил спикер парламента.
Особые слова Константин Толкачев адресовал защитникам Отечества, подчеркнув общенародную поддержку их подвига.
— Сегодня наш святой долг — защитить суверенитет Отечества. Отстоять наше право жить, трудиться, растить детей в свободной и независимой стране. Мы гордимся нашими воинами. Они с честью выполняют боевые задачи, проявляют мужество и героизм. Мы всегда будем надежной опорой участникам специальной военной операции и их семьям. Продолжим поддержку новых регионов России. Каждый из нас по мере сил и возможностей вносит свой вклад в приближение победы.
Обращаясь к лауреатам, Председатель Государственного Собрания подробно остановился на вкладе награждаемых.
— Ордена Салавата Юлаева удостоен Рашит Исмагилович Ирназаров, основатель целого научного направления — этносоциологии. Более 200 Ваших научных работ, уважаемый Рашит Исмагилович, стали практическим руководством для разработки и реализации планов социального развития городов и районов нашей республики.
Почетной грамотой Республики Башкортостан награждается Юрий Борисович Балаба. Ваша работа, уважаемый Юрий Борисович, отмеченная боевыми наградами, продолжается сегодня в мирной жизни. Возглавляя местное отделение «Боевого братства», Вы вносите большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, в качестве наставника юнармейского отряда «Град» из Давлеканово передаете ребятам традиции доблести и чести.
Почетной грамотой Республики Башкортостан награждена Эльвира Римовна Ибрагимова. Ваш профессионализм и энергия, уважаемая Эльвира Римовна, — движущая сила многих важных городских инициатив. Вы стояли у истоков конкурса «Лучший Совет многоквартирного дома» в Уфе, а с 2023 года активно участвуете в работе Центра поддержки участников СВО. Будучи мамой бойца, Вы с полной самоотдачей организуете сбор гуманитарной помощи.
Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан» присваивается Петру Владимировичу Михайлову. Вот уже 40 лет Вы, уважаемый Петр Владимирович, учите детей математике в средней школе села Куезбашево Аургазинского района. Ваш богатый методический фонд и талант педагога помогают вашим ученикам занимать призовые места на районных и республиканских олимпиадах.
Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения» присваивается Альмире Фарраховне Фроловой. Ваше призвание, уважаемая Альмира Фарраховна — дарить тепло и заботу детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Под Вашим руководством разработана уникальная программа «МиР» — «Мы и родители».
Почетное звание «Заслуженный работник печати и массовой информации» присвоено Римме Ахметовне Махмутовой, чья творческая жизнь неразрывно связана с газетой «Сибайский рабочий». Созданная Вами, уважаемая Римма Ахметовна, молодежная редакция «Микрофон» дала путевку в жизнь десяткам молодых журналистов. Ваши акции — от «Серебряных коньков» до «Безбарьерной среды» — стали важной частью культурной жизни города.
Звания «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан» удостоен Салават Магданович Хусаинов, воспитавший троих мастеров спорта и 16 кандидатов в мастера, которые в составе сборной России по борьбе на поясах достойно защищают честь страны.
Завершая выступление, Константин Толкачев тепло поблагодарил всех присутствующих за добросовестный труд и высокий профессионализм.