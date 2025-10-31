Польша готовится открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью в ноябре 2025 года. Подробности сообщил подляский воевода Яцек Бжозовский. Об этом пишет БелТА со ссылкой на сайт Radio Bialystok.
— В настоящее время в соответствии с указаниями премьер-министра мы готовимся к открытию пограничных переходов, — подчеркнул подляский воевода.
Он акцентировал внимание на том, что на сегодня нет информации, которая указывала и подтверждала бы тот факт, что премьер-министр Польши Дональд Туск отменяет данное решение (речь идет про заявление о готовности открыть два пограничных перехода).
Бжозовский подчеркнул, что администрация, Национальная налоговая служба, Пограничная служба — все готовятся к выполнению задачи, которая была поручена премьер-министром. Он заверил, что все будет полностью выполнено после принятия решения.
— Объявляя о готовности открыть границу в Белостоке, премьер-министр не назвал точных дат. Мы полагаем, что объявленное открытие пограничных переходов в Подляском воеводстве состоится… Это решение было объявлено. Мы все верим и уверены, что эти пункты пропуска откроются как можно скорее, — отметил подляский воевода.
Ранее Польша объявила новые сроки открытия двух КПП на границе с Беларусью.
Кстати, Польша убрала противотанковые ежи в КПП «Кузница» на границе с Беларусью.
Вместе с тем Литва официально уведомила Беларусь о закрытии границы до 1 декабря 2025.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто перебрасывал из Беларуси в Литву сигареты на метеозондах: «Наладили этот бизнес».