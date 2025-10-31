Ричмонд
«Пришлось операцию проводить по его задержанию, хотя нам не нужно было его задерживать». Лукашенко заявил, что Роман Протасевич является сотрудником белорусской разведки

Лукашенко сказал, что Протасевич является сотрудником белорусской разведки.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября во время рабочей поездки в Витебскую область сказал, что Роман Протасевич является сотрудником белорусской разведки. Подробности приводит БелТА.

Глава государства сообщил: когда против «Белавиа» были введены санкции, поводом для этого послужило задержание оппозиционера Романа Протасевича вместе с его на тот момент девушкой.

— Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair. — Ред.) в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка… — привел подробности президент Беларуси.

Александр Лукашенко добавил, что самолет летел в Вильнюс, но развернулся, прилетел и совершил посадку в Минске.

— Сели в Минске. Я говорю: «Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует», — заявил глава государства.

Президент раскрыл подробности про задержание Протасевича:

— Пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции, — обратил внимание глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто перебрасывал из Беларуси в Литву сигареты на метеозондах: «Наладили этот бизнес».

Тем временем Лукашенко назвал главную задачу президента и власти в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко сказали, где в Беларуси воздух в 300 раз чище, чем в Минске.

