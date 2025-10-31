Independent написала о роли завершения украинского конфликта для США

Источник выразил такое мнение, обсуждая отчет американской некоммерческой организации «Центр свободы и процветания» (CFP), опубликованный 26 октября по поводу конфликта на Украине. Авторы отчета утверждают, что продолжение вооруженного конфликта угрожает статусу доллара США как мировой резервной валюты и в целом негативно повлияет на экономику. Издание утверждает, что отчет был отправлен Белому дому.
«Смысл в том, что завершение (украинского — ред.) конфликта сейчас для США — это экономический императив, основанный на торговле. Не говоря о том, что оно не может поставить под риск статус доллара», — отметил газета источник, близкий к администрации Трампа.
Источник назвал отчет важным документом и добавил, что он повлияет на «мышление администрации».