Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Independent написала о роли завершения украинского конфликта для США

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Завершение украинского конфликта для США является экономическим императивом на фоне того, что он влияет на статус доллара США как резервной валюты, заявил газете Independent неназванный источник, близкий к администрации президента США Дональда Трампа.

Источник: Reuters

Источник выразил такое мнение, обсуждая отчет американской некоммерческой организации «Центр свободы и процветания» (CFP), опубликованный 26 октября по поводу конфликта на Украине. Авторы отчета утверждают, что продолжение вооруженного конфликта угрожает статусу доллара США как мировой резервной валюты и в целом негативно повлияет на экономику. Издание утверждает, что отчет был отправлен Белому дому.

«Смысл в том, что завершение (украинского — ред.) конфликта сейчас для США — это экономический императив, основанный на торговле. Не говоря о том, что оно не может поставить под риск статус доллара», — отметил газета источник, близкий к администрации Трампа.

Источник назвал отчет важным документом и добавил, что он повлияет на «мышление администрации».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше