Хегсет заявил, что ядерные испытания сдержат гонку вооружений

В Японии представители городов Нагасаки и Хиросима, которые подверглись бомбардировкам американскими атомными бомбами, назвали решение Трампа недопустимым. Мэр Нагасаки Сиро Сидзуки заявил, что президент США будет недостоин Нобелевской премии мира в случае возобновления испытаний ядерного оружия. Глава ассоциации «Нихон хиданкё», объединяющей пострадавших от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, Сатоси Танака признался, что «потерял дар речи» после того, как узнал об инициативе Дональда Трампа.