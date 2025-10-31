Хегсет заявил, что ядерные испытания сдержат гонку вооружений

Глава Минобороны уточнил, что решение Дональда Трампа было направлено на обеспечение ядерного сдерживания. «Возобновление испытаний — это довольно ответственный, очень ответственный способ прийти к этому», — приводит слова Хегсета «Интерфакс» со ссылкой на Le Figaro.
О возобновлении испытаний ядерного оружия американский лидер сообщил 30 октября. Он добавил, что уже дал соответствующее распоряжение Пентагону. Причиной старта испытательных программ на полигоне в Неваде, по словам Трампа, являются испытания, которые проводят другие государства.
В Японии представители городов Нагасаки и Хиросима, которые подверглись бомбардировкам американскими атомными бомбами, назвали решение Трампа недопустимым. Мэр Нагасаки Сиро Сидзуки заявил, что президент США будет недостоин Нобелевской премии мира в случае возобновления испытаний ядерного оружия. Глава ассоциации «Нихон хиданкё», объединяющей пострадавших от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, Сатоси Танака признался, что «потерял дар речи» после того, как узнал об инициативе Дональда Трампа.