Хегсет заявил, что ядерные испытания сдержат гонку вооружений

Министр обороны США Пит Хегсет считает, что испытания ядерного оружия, которые будут проводиться Пентагоном по распоряжению президента Дональда Трампа, ограничат ядерную гонку. Об этом он заявил во время саммита АСЕАН в Малайзии.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Глава Минобороны уточнил, что решение Дональда Трампа было направлено на обеспечение ядерного сдерживания. «Возобновление испытаний — это довольно ответственный, очень ответственный способ прийти к этому», — приводит слова Хегсета «Интерфакс» со ссылкой на Le Figaro.

О возобновлении испытаний ядерного оружия американский лидер сообщил 30 октября. Он добавил, что уже дал соответствующее распоряжение Пентагону. Причиной старта испытательных программ на полигоне в Неваде, по словам Трампа, являются испытания, которые проводят другие государства.

В Японии представители городов Нагасаки и Хиросима, которые подверглись бомбардировкам американскими атомными бомбами, назвали решение Трампа недопустимым. Мэр Нагасаки Сиро Сидзуки заявил, что президент США будет недостоин Нобелевской премии мира в случае возобновления испытаний ядерного оружия. Глава ассоциации «Нихон хиданкё», объединяющей пострадавших от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, Сатоси Танака признался, что «потерял дар речи» после того, как узнал об инициативе Дональда Трампа.

